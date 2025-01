Ilfattoquotidiano.it - Australian Open 2025, Sinner contro Shelton in semifinale: quando giocano e dove vedere la partita in tv e streaming

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’sta entrando nel suo atto conclusivo. Venerdì 24 gennaio Jannikaffronterà Benalla Rod Laver Arena nella secondadel torneo. Prima di loro, si scoprirà chi tra Djokovic e Zverev approderà in finale. Lo scorso turno, l’americano ha eliminato in 4 set l’italiano Lorenzo Sonego, autore comunque di un grande match. Tutta Italia sogna dil’altoatesino vendicare l’altro azzurro, per giungere così alla finalissima del torneo.Alla Rod Laver Arena, dopo l’intra Djokovic e Zverev in programma non prima delle ore 4:30, scenderà in campo Jannikper sfidare Ben. L’americano è un ottimo servitore che non dà ritmo. Al momento, è il vero fiore all’occhiello della nuova generazione di tennisti made in Usa. La sua arma migliore è il servizio, seguito da un dritto potente, e non disdegna il gioco al volo.