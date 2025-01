Movieplayer.it - Alien: Romulus batte Deadpool & Wolverine e conquista un nuovo record su Disney+

Leggi su Movieplayer.it

La pellicola horror è l'ultima grande uscita approdata sulla piattaforma digitale e ha scalzato il film dei Marvel Studios campione di incassi Da quando la strategia di streaming della Disney è cambiata per aggiungere sempre più contenuti per adulti alla sua piattaforma, i dati relativi agli spettatori sono diventati sempre più interessanti. Man mano che il gigante dell'intrattenimento ha aggiunto altri contenuti alla sua piattaforma - e dato che c'è una chiara distinzione tra profili per bambini e per adulti su- i contenuti vietati ai minori hanno ottenuto sempre più consensi.interpretato da Ryan Reynolds e Hugh Jackman, che è stato anche il primo film con rating R del MCU, è rimasto nella Top 10 fin dal .