Zonawrestling.net - AEW: Konnan riaccende il caso Cole-Baker con una rivelazione shock

Adame Brittsono stati la power couple preferita nel mondo del wrestling professionistico, conquistando i cuori dei fan sin da quando hanno iniziato a frequentarsi nel 2017. Con la loro innegabile chimica e il successo reciproco sul ring, molti credevano che fossero destinati a stare insieme per sempre. Tuttavia, la loro storia ha preso una piega inaspettata l’anno scorso, quando la coppia si è separata, e ora è emersa un’accusa bomba sulla loro separazione., parlando nel podcast Keepin’ It 100, ha riacceso la conversazione sulla loro rottura affermando di essere stato il primo a riportare la notizia della loro separazione: “Sono stato il primo a dire che lei esi erano lasciati. Mi attaccavano per questo. Ora vedete che è vero. E voglio aggiungere un dettaglio—una fonte molto credibile ha detto che è successo perché lei lo tradiva.