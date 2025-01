Ilfogliettone.it - Villa Grande a Roma: da dimora privata del Cav a sede di rappresentanza Fininvest

In un clamoroso colpo di scena,, l’ultimana dell’ex premier Silvio Berlusconi situata sull’Appia Antica, non verrà più messa sul mercato. Fonti vicine al gruppohanno confermato che la famiglia Berlusconi ha deciso di mantenere la proprietà per farne ladidel gruppo nella capitale.L’acquisizione dellada parte di Berlusconi avvenne nel 2001 per la cifra di circa 4 milioni di euro. In un gesto di amicizia, l’allora Cavaliere concesse l’uso gratuito della residenza al regista Franco Zeffirelli, che vi abitò fino alla sua scomparsa nel 2019. La notizia della possibile vendita della proprietà tramite Sotheby’s, con una stima di partenza di 17 milioni di euro, aveva acceso i riflettori del mercato immobiliare di lusso, promettendo una significativa plusvalenza nonostante i costi di ristrutturazione sostenuti nel 2020.