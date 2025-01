Quotidiano.net - Treni, Salvini alla Camera: incidenti dolosi

Sul caosil ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo(foto), vuole "far parlare la realtà". Ovvero: "dopo i dedicati approfondimenti delle ultime settimane abbiamo un quadro di incendi, esplosioni guasti, rotture, problemi elettrici. Episodi che si sono verificati con regolarità". Nel corso di un’informativaha sottolineato che "guarda un po’ la coincidenza, dopo le pubbliche denunce e gli esposti non si sono più verificati. Tanto che la circolazione è tornata regolare con rarissime eccezioni in gran parte dovute al maltempo". L’attenzione del ministro, insomma, è concentrata sui presunti attacchi: "un’escalation preoccupante", ribadisce, che si aggiunge agli oltre "1.200 cantieri, tra cui quelli del Pnrr, che hanno delle ricadute sulla circolazione".