Stefano Rossi Entra nel consiglio direttivo dell'A.Re.T. – Asp

Il direttore della Casa di Riposo “Fossombroni” porterà la propria esperienza a supporto delle aziende pubbliche di servizi alla persona in Toscana., direttore della Casa di Riposo “Fossombroni”, è stato eletto nel.Re.T. – Asp (Associazione Regionale Toscana delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona) per il quadriennio 2025-2029. L’associazione rappresenta oltre trenta aziende pubbliche impegnate nell’assistenza alla persona, collaborando con istituzioni regionali, comuni e Asl per migliorare la qualità dei servizi offerti.L’assemblea che ha aperto il nuovo anno dell’ente, partecipata da soci di tutta la Toscana, ha rinnovato ileleggendo, tra gli altri,, il quale sarà portavoce delle istanze, dei bisogni e delle problematiche delle strutture associate.