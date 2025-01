Lanazione.it - Sofia Quadrino torna in attività. L’ex Aglianese in prestito a Signa

Il ritorno allo sport. Dopo un’esperienza di studio all’estero, a Lisbona in Portogallo per un tirocinio in Neuroscienze,capitano del Volley, la schiacciatrice, èta a calcare i parquet. Non ad Agliana, bensì a, vestendo la maglia del Volley Club Le Signe, squadra al quinto posto della classifica nel girone C del campionato di serie C. La quasi 26enne(festeggerà gli anni il prossimo 31 gennaio) ha riabbracciato il suo amato sport proprio lo scorso sabato, andando in panchina nella partita vinta 3-2 dalle Signe contro La Bulletta Volley, formazione di Castelnuovo Berardenga. Sarà inalle Signe sino al prossimo giugno, poi rientrerà ad Agliana. "Le Signe avevano bisogno di una giocatrice, visti i gravi infortuni accusati, e ho risposto presente.