Servizio ad alto impatto delle forze dell’ordine a Scampia

Tempo di lettura: 2 minutiCirca 150 operatoridiversehanno eseguito numerose perquisizioni a Napoli in zonaed in particolare in via Circumvallazione Esterna. L’attività ha portato all’arresto di due persone in esecuzione di provvedimenti per la carcerazione, mentre un altro uomo è stato denunciato per gestione di rifiuti non autorizzata a seguito del ritrovamento e contestuale sequestro di 40 metri cubi di rifiuti pericolosi. Sequestrata una pistola semiautomatica marca “Carl Walther” calibro 7.65 con relativo munizionamento, cinque orologi di valore, 10 telefoni cellulari, diverso materiale in uso allecomposto da radiotrasmittenti, segnalatori luminosi di colore blu, diversi dispositivi di segnalazione manuale e alcune targhe automobilistiche, di cui due coppie provento di furto, numerosi arnesi atti allo scasso e oltre 3.