Corpus domini senza cavallo parato | Si è ferità l' identità di una collettività

Nel cuore di Brindisi, un richiamo alla responsabilità e alla solidarietà emerge forte, come un coro che unisce comunità e guida spirituale. La lettera aperta di Giorgio Sciarra all’arcivescovo Monsignor Giovanni Intini affronta temi cruciali di identità e tutela, evocando i simboli del corpus domini senza cavallo parato e il valore di una collettività. Un invito a riflettere insieme sul ruolo di guida e protezione in tempi di sfide e cambiamenti.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta all’arcivescovo di Brindisi, monsignor Giovanni Intini, a firma di Giorgio Sciarra Premetto di aver un grande rispetto per il gravoso compito da Lei ricoperto, quello di pastore di un gregge che nel tempo ha visto ripetuti attacchi da parte di “lupi”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Corpus domini senza cavallo parato: "Si è ferità l'identità di una collettività"

