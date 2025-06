Costruire Ponti | il Mezzogiorno protagonista per la ricostruzione dell’Ucraina

Il 30 giugno, presso ANCE Benevento, si terrà un evento cruciale che mette in luce il ruolo dell’Italia nella ricostruzione dell’Ucraina, un impegno che va oltre la semplice assistenza. Con la presenza dell’On. Francesco Maria Rubano e sotto la guida del Ministro Tajani, il nostro Paese si prepara a costruire ponti di pace e sviluppo nel cuore del Mediterraneo. Un’occasione imperdibile per imprenditori e leader di riflettere sul futuro e sulle opportunità strategiche che ci attendono...

Tempo di lettura: 2 minuti Il 30 giugno in ANCE Benevento, si terrà un importante incontro, alla presenza del Parlamentare On. Francesco Maria Rubano, per fare luce sul ruolo dell’Italia nella ricostruzione dell’Ucraina e sulla visione che il Governo, e in particolare il Ministro Tajani, sta portando avanti in questo scenario tanto delicato quanto strategico. Sarà un momento importante, atteso con interesse dai nostri imprenditori e dirigenti associativi, per comprendere meglio cosa accadrà nei giorni successivi a Roma, in occasione della URC2025, e come le imprese del nostro territorio possano prepararsi a giocare un ruolo attivo, responsabile e qualificato in questo percorso di rinascita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Costruire Ponti: il Mezzogiorno protagonista per la ricostruzione dell’Ucraina

