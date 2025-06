Sant' Antonino la Diocesi si prepara per il santo patrono | il primo incontro è dedicato ai diaconi

La diocesi di Sant’Antonino si anima in vista delle celebrazioni dedicate al suo santo patrono. Il primo appuntamento, l’Incontro 232, è dedicato ai diaconi e segna l’inizio di un percorso spirituale e comunitario. Giovedì 26 giugno alle 18.30 al Seminario Vescovile, si apriranno ufficialmente gli eventi che culmineranno il 4 luglio con grandi festeggiamenti, rafforzando il legame tra fede e comunità. L’appuntamento? Inizia un momento di riflessione e condivisione che promette emozioni uniche.

