A Milano 30mila alberi avranno un gemello virtuale | ecco perché

A Milano, 30.000 alberi avranno presto un gemello virtuale, una rivoluzionaria iniziativa che unisce tecnologia e sostenibilità. Grazie ai fondi europei del Programma Metro Plus 2021-2027, il Comune ha attivato il "Gemello digitale" per monitorare e tutelare le alberature cittadine. Questa innovazione permetterà di preservare il patrimonio verde della città, garantendo un futuro più verde e intelligente. Ecco perché Milano si sta trasformando in una capitale di innovazione ambientale.

Milano, 24 giugno 2025 – Sono oltre 30mila gli alberi curati dal Comune di Milano per i quali, proprio in questi giorni, con parte delle risorse messe a disposizione da fondi europei del Programma nazionale metro plus 2021-2027, sono state attivate le rilevazioni con la tecnologia del "Gemello digitale", una rappresentazione virtuale della città e in questa circostanza delle alberature censite, alimentata dai dati e dalle informazioni catturati in tempo reale. Gli alberi oggetto della rilevazione si trovano lungo le alcune strade cittadine e nei filari alberati in diversi Municipi. Quali tecnologie saranno utilizzate . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Milano 30mila alberi avranno un “gemello virtuale”: ecco perché

In questa notizia si parla di: milano - alberi - 30mila - gemello

Quanto cresce il verde a Milano: alberi, strade senza asfalto, parterre "green" - A Milano, dal 2021, il verde pubblico ha visto una notevole espansione, con quasi 340mila metri quadrati di nuovo spazio verde realizzati.

A Milano 30mila alberi avranno un “gemello virtuale”: ecco perché; A Milano 30mila alberi avranno il loro gemello digitale; Gli alberi di Milano saranno riprodotti con l'intelligenza artificiale.

A Milano 30mila alberi avranno un “gemello virtuale”: ecco perché - Il progetto prevede una rappresentazione della città (in questa circostanza delle alberature censite) alimentata dai dati e dalle informazioni catturati in tempo reale. Come scrive ilgiorno.it

Ambiente, a Milano 30mila alberi avranno un gemello digitale - (askanews) – Sono oltre 30mila gli alberi curati dal Comune di Milano per i quali, proprio in questi giorni, con parte delle risorse messe a disposizione da fondi europei del Programma ... Scrive askanews.it