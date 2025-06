La guerra continua

In un mondo in costante fermento, la guerra non si ferma: tra tensioni internazionali e giochi di potere, il nostro umorismo cerca di mettere a nudo le contraddizioni di un’epoca complessa. La mia vignetta per Il Fatto Quotidiano di oggi offre uno sguardo ironico e pungente su questa realtà tumultuosa. Perché, anche nei momenti più difficili, un sorriso può essere rivoluzionario. Scopri di più e riflettici con noi.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Maggio: Per Trump “pace vicina” Bibi: “Guerra - In edicola il 14 maggio, il *Fatto Quotidiano* esplora le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che annuncia una prossimità alla pace in Medio Oriente, mentre il premier israeliano Netanyahu intensifica le offensive.

La guerra mondiale è dietro l’angolo. Fuori dalla Nato, subito! - Guido Crosetto ha recentemente affermato che la Nato “non ha più ragione di esistere”. Segnala ilfattoquotidiano.it

A Gaza 430 morti: il fronte secondario continua a bruciare - Dopo l’apertura del nuovo fronte di guerra in Iran, il 13 giugno, Gaza è diventata un “fronte secondario” per lo Stato ebraico, ma la conta dei morti non si arresta. ilfattoquotidiano.it scrive