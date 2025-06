Napoli capitale del CrossFit | torna UBL – The Italian Championship alla Mostra d’Oltremare

Napoli si conferma ancora una volta la capitale italiana del CrossFit, prontissima ad accogliere la quinta edizione di UBL – The Italian Championship, dal 4 al 6 luglio 2025 alla Mostra d’Oltremare. Un evento imperdibile che promette spettacolo, determinazione e passione, portando in scena i migliori atleti del settore. La città si prepara a scrivere un’altra pagina emozionante di sport e community, consolidando il suo ruolo di fulcro nazionale per questa disciplina.

NAPOLI, 24 GIUGNO – Per il terzo anno consecutivo, Napoli si conferma capitale italiana del CrossFit. Dal 4 al 6 luglio 2025 la Mostra d'Oltremare ospiterà la quinta edizione di UBL – The Italian Championship, uno degli eventi più importanti del settore, presentato oggi a Palazzo San Giacomo con il patrocinio del Comune. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente della Commissione consiliare Sport e Pari Opportunità Gennaro Esposito, gli organizzatori Manuela Ruocco e Bruno Spoti, il partner manager Giovanni Fiandra e il presidente dell'associazione Functional Fitness Italia Neil Macleod.

