Guardia di finanza encomi al gruppo di Cesena per un' operazione contro una frode sui bonus fiscali

Un plauso speciale al Gruppo di Cesena della Guardia di Finanza, che si è distinto per un'operazione contro una frode sui bonus fiscali. Durante la cerimonia di ieri a Bologna, in occasione del 251° Anniversario di fondazione del Corpo, sono state consegnate ricompense di prestigio, riconoscendo l'impegno e la dedizione di questi valorosi finanzieri. Il loro lavoro testimonia come l'integrità e la vigilanza siano fondamentali per tutelare i cittadini e il patrimonio nazionale.

Riconoscimento per i finanzieri del Gruppo di Cesena, durante la cerimonia di ieri, lunedì, della Guardia di Finanza dell'Emilia-Romagna, a Bologna. Anche a livello regionale si è celebrato il 251° Anniversario di fondazione del Corpo. Nell'occasione sono state consegnate le ricompense di.

