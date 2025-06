Chi è Sara Bluma la nuova fidanzata di Can Yaman vista sul red carpet dell’Italian Global Series Festival

Il mondo dello spettacolo è in fermento: Can Yaman ha finalmente ufficializzato la sua relazione con Sara Bluma, la talentuosa DJ di origini algerine, conosciuta anche come Sara Chichani. La coppia ha attirato tutti all'Italian Global Series Festival di Rimini, lasciando alle spalle le voci di gossip e paparazzi furtivi. Ma chi è davvero questa nuova protagonista del cuore dell'attore turco? Scopriamolo insieme.

All'IGSF di Rimini l'attore turco ha ufficializzato la relazione con la dj di origini algerine. Ma chi è davvero Sara Bluma, la nuova fidanzata di Can Yaman? Questa volta sembra ufficiale: Can Yaman ha un nuovo amore. Niente più rumors o paparazzate furtive: l'attore turco è uscito allo scoperto con Sara Bluma, al secolo Sara Chichani, dj e artista del panorama musicale europeo. La coppia ha catalizzato l'attenzione sul red carpet dell'Italian Global Series Festival di Rimini, sfilando mano nella mano e scambiandosi un bacio appassionato davanti ai fotografi. Can Yaman all'IGSF 2025 arriva con la nuova fidanzata Sara Bluma Il debutto pubblico di Can Yaman e Sara Bluma è arrivato in grande stile: abito elegante per lui, look audace per lei, i due si sono presentati . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Chi è Sara Bluma, la nuova fidanzata di Can Yaman vista sul red carpet dell’Italian Global Series Festival

