Samsung Galaxy S26 Edge e Ultra potrebbero arrivare insieme

Sorpresa nel mondo Samsung: i nuovi Galaxy S26 Edge e Ultra potrebbero debuttare insieme, segnando un'importante novità per gli appassionati di tecnologia. I recenti ritrovamenti nel database IMEI suggeriscono che la casa coreana si prepari a lanciare due flagship contemporaneamente, promettendo innovazioni e prestazioni da top di gamma. Scopriamo tutti i dettagli su questa possibile strategia di Samsung e cosa aspettarci dai prossimi smartphone.

Nel database IMEI sono apparsi quelli che dovrebbero essere Samsung Galaxy S26 Edge e Galaxy S26 Ultra. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung Galaxy S26 Edge e Ultra potrebbero arrivare insieme

