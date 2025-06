Aurora Maniscalco morta a Vienna dopo la caduta dal terzo piano il fidanzato della hostess era con lei | Era stata a Praga da un amico poi i problemi

Una tragedia improvvisa scuote Vienna: Aurora Maniscalco, giovane assistente di volo palermitana di 24 anni, è precipitata dal suo appartamento nel cuore della città, trovando la morte. La sua storia, intrisa di sogni e ambizioni, si è spezzata in un attimo, lasciando un vuoto incolmabile. Mentre le indagini cercano di fare luce su questa tragica perdita, emergono dettagli che rivelano un quadro complesso e carico di dolore.

Quando Aurora Maniscalco è precipitata dal balcone del terzo piano del suo appartamento viennese, il fidanzato era lì con lei. Entrambi erano palermitani e lavoravano come assistenti di volo: la 24enne per Lauda Air, il 27enne – con la passione per il jazz – per un'altra compagnia. Una relazione che aveva preso una svolta negli ultimi mesi, quando i due si erano trasferiti a vivere insieme in Universumstrasse, nel centro della città. Ma negli ultimi giorni, hanno spiegato i genitori della giovane dopo aver raggiunto Vienna, tra i due gli screzi erano stati frequenti e pesanti: «Nei giorni scorsi c'era stata una lite tra i due.