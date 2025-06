Il Taurasi 2021 di Donnachiara tra i 50 migliori vini al mondo

Il Taurasi 2021 di Donnachiara conquista il palcoscenico internazionale, entrando tra i 50 migliori vini al mondo ai prestigiosi Decanter World Wine Awards 2025. Un risultato straordinario che celebra la qualità e l’eccellenza della viticoltura campana, premiando la passione e la tradizione del territorio. Questo riconoscimento, assegnato da una giuria di 248 esperti provenienti da tutto il mondo, testimonia come Donnachiara abbia scritto un nuovo capitolo nella storia del vino italiano.

TAURASI (AVELLINO), 24 GIUGNO – Storico traguardo per il vino campano: il Taurasi 2021 della cantina Donnachiara è stato inserito tra i 50 migliori vini al mondo ai Decanter World Wine Awards 2025, conquistando l'ambitissima medaglia "Best in Show", il massimo riconoscimento della competizione internazionale. A conferire l'onorificenza una giuria di 248 esperti di vino da tutto il mondo, che ha valutato migliaia di etichette da 57 Paesi con degustazioni alla cieca articolate su più livelli. Solo lo 0,3% dei vini in gara ha ottenuto questo titolo. È la prima volta che il premio "Best in Show" viene assegnato a un vino della Campania, portando in alto l'enologia dell'Irpinia.

