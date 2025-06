Nato Meloni | spesa al 5% carico di responsabilità ma sostenibile

Nato con un obiettivo chiaro: rafforzare il nostro Paese senza gravare eccessivamente sulle tasche dei cittadini, mantenendo un equilibrio tra responsabilità e sostenibilità. Il governo, infatti, si impegna a mettere al centro la difesa e la sicurezza, perché come affermato da Meloni, “i nostri valori si difendono con azioni concrete e una difesa adeguata”. Solo così potremo garantire un futuro più stabile e sicuro per tutti.

Roma, 24 giu. (askanews) – Oggi questo governo “si assume la responsabilità di ritenere che sia arrivato il tempo di occuparci adeguatamente della nostra difesa e della nostra sicurezza. Come dicevo ieri citando Margaret Thatcher, non è che i nostri valori si difenderanno da soli” perché “sono cause giuste”, potremo difenderli solo “se noi abbiamo una difesa adeguata. E quella difesa secondo me è anche condizione essenziale per garantire e costruire la pace”. Nella replica seguita al dibattito nell’aula del Senato in vista del Consiglio Ue di giovedì e venerdì, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato ampio spazio ai temi che saranno discussi, oltre che al Consiglio Ue, anche al summit della Nato che si è aperto ufficialmente questa mattina all’Aia, nei Paesi Bassi, e che questa sera – dopo il consueto pranzo di lavoro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale – la vedrà impegnata, insieme ai capi di Stato e di governo dei Paesi dell’Alleanza atlantica, alla cena offerta dal re Guglielmo Alessandro e dalla regina Maxima al palazzo Huis ten Bosch, residenza ufficiale della famiglia reale dei Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it