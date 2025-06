Il concerto dei Beatles del 1965 a Milano nell’archivio Publifoto

Venticinque anni fa, i Beatles infiammavano il Velodromo Vigorelli di Milano, lasciando un segno indelebile nella storia della musica. Ora, grazie a Intesa Sanpaolo e alla mostra fotografica "Tutti pazzi per i Beatles", riviviamo quei momenti magici attraverso scatti esclusivi dell'Archivio Publifoto. Un viaggio emozionante nel passato che celebra l'eterna leggenda dei Fab Four e il loro impatto sulla cultura italiana. Preparetevi a immergervi in un’epoca indimenticabile!

(Adnkronos) – A sessant'anni esatti dal leggendario concerto dei Beatles al velodromo Vigorelli di Milano, Intesa Sanpaolo apre le porte del suo museo Gallerie d'Italia – Milano alla mostra fotografica "Tutti pazzi per i Beatles. Il concerto del 1965 a Milano nelle fotografie di Publifoto", a cura di Barbara Costa, responsabile dell'Archivio Storico Intesa Sanpaolo.

