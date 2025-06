Inter Simeone lo scarica | l’argentino nuovo rinforzo per Chivu

In primo piano la concentrazione riguarda il possibile arrivo di un nuovo difensore, un rinforzo strategico che potrebbe rafforzare ulteriormente la linea arretrata dell’Inter. Con l’addio imminente dell’argentino dall’Atletico Madrid, i nerazzurri stanno valutando attentamente tutte le opzioni disponibili per garantire un mercato di gennaio all’altezza delle aspettative. Restate sintonizzati: gli sviluppi promettono colpi di scena e sorprese sorprendenti.

L’Inter sta lavorando per un rinforzo che arriva direttamente dall’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone che non ha nessuna intenzione di continuare a puntare su di lui. L’argentino può essere il rinforzo ideale per Cristian Chivu. Si attendono sviluppi. Per i nerazzurri la situazione è continuamente da tenere sotto osservazione, dal momento che sono tante le piste calde da tenere in considerazione. In primo luogo la concentrazione riguarda il reparto avanzato ed in maniera specifica la cessione di Mehdi Taremi, che non rientra nei piani del club dopo la deludente stagione di cui si è reso protagonista nel campionato scorso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it