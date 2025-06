Matacena sfoglia la margherita per il nuovo assessore tra profili tecnici e politici

Il sindaco di Aversa, Franco Matacena, si appresta a sfogliare la margherita per individuare il nuovo assessore, tra profili tecnici e politici, dopo le dimissioni di Mariano D’Amore. Sul tavolo numerose opzioni: figure esperte o leader con spiccata sensibilità politica? La scelta definirà il futuro amministrativo della città, un momento cruciale che richiede equilibrio e visione. La decisione è alle porte, e l’attesa cresce.

Il sindaco di Aversa Franco Matacena sfoglia la margherita per individuare l'assessore che andrà a sostituire Mariano D'Amore, delegato alle Finanze che si è dimesso dopo l'approvazione in consiglio del rendiconto 2024. I tecnici Sul tavolo più soluzioni, profili tecnici o più squisitamente.

