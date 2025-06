Processo portaborse la Corte dei Conti valuta l’incostituzionalità della nuova norma

Un nuovo capitolo si apre nella battaglia contro gli sprechi pubblici: la Corte dei Conti di Napoli mette in discussione la costituzionalità di una recente norma, aprendo uno scenario incerto e cruciali riflessioni sul controllo della spesa pubblica. La decisione potrebbe avere ripercussioni importanti sul procedimento in corso e sul futuro delle norme sulla trasparenza amministrativa. Resta da vedere quali saranno le conseguenze di questa controversia.

NAPOLI, 24 GIUGNO – Potrebbe essere incostituzionale, secondo la Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, la disposizione inserita nel recente decreto P.A., convertito in legge a inizio maggio, sulla quale si fondano gli atti depositati a Napoli lo scorso 6 giugno nel procedimento per un presunto danno erariale da 3,6 milioni di euro. Il processo, che prenderà il via il 26 giugno, coinvolge 17 persone tra consiglieri regionali, in carica ed ex, e quattro dirigenti del Consiglio regionale della Campania, accusati di aver pagato indebitamente i collaboratori (portaborse) come dirigenti tra il 2019 e il 2022. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Processo portaborse, la Corte dei Conti valuta l’incostituzionalità della nuova norma

