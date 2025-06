Minacce ai docenti dopo le bocciature | casi in aumento nelle scuole italiane

L’allarme sulla sicurezza degli insegnanti cresce con il ritorno delle minacce post-bocciatura: episodi sempre più frequenti scuotono le scuole italiane, trasformando l’ambiente educativo in un teatro di tensione e paura. Questi episodi, che coinvolgono spesso genitori e studenti, mettono in evidenza una crisi di rispetto e dialogo nel sistema scolastico. È urgente intervenire per tutelare chi ogni giorno si dedica alla formazione dei giovani e garantire un ambiente sicuro e sereno.

La chiusura dell’anno scolastico riaccende l’allarme sulle minacce agli insegnanti. In Veneto, un docente riceve intimidazioni da un genitore dopo una bocciatura. Il fenomeno, tutt’altro che isolato, si inserisce in un quadro nazionale sempre più allarmante, con decine di episodi che trasformano la scuola in teatro di violenza e tensione Intimidazioni dopo gli scrutini: il . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

