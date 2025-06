Abbattere gli alberi in nome dell’ambiente il paradosso reso possibile anche grazie ai fondi del Pnrr

In un’Italia dove gli alberi vengono abbattuti sotto il pretesto di progresso e riqualificazione, il paradosso si fa strada grazie ai fondi del PNRR. Sindaci e assessori considerano il verde come semplice arredo, alimentando una mattanza che compromette il nostro patrimonio naturale. È ora di fermare questa strage e ripensare le nostre scelte ambientali, per salvaguardare il cuore verde del paese.

Considerati da sindaci e assessori oggetti di arredo, abbattuti per infiniti motivi, dal cemento che avanza per supermercati, parcheggi, palestre e scuole, alle “riqualificazioni” urbane: gli alberi, in Italia sono sotto assedio da nord a sud, come racconta nel suo pamphlet polemico Alberi. Fermiamo la mattanza (Terranuova) la giornalista ambientale Linda Maggiori. “A Pordenone, ad esempio, si è fatta strage di un pluridecennale bosco di tigli con finanziamenti pubblici per costruire un polo sportivo. A Gallarate nel novembre 2024, il bosco di via Curtatone e? stato spazzato via dalle ruspe per costruire due scuole e un asilo”, racconta l’autrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it