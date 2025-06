Pullman in fiamme Air Campania chiede 152mila euro di danni | chiusa inchiesta

L'incendio che ha coinvolto i pullman di Air Campania a febbraio 2025 ha sollevato molte preoccupazioni sulla sicurezza e la manutenzione dei mezzi pubblici. Dopo un'accurata indagine, l'inchiesta è stata finalmente chiusa, con Air Campania che chiede alla ditta appaltatrice un risarcimento di 152 mila euro per i danni causati. La vicenda sottolinea l'importanza di controlli più rigorosi per garantire la sicurezza di passeggeri e lavoratori.

Chiusa l'inchiesta relativa ai servizi di manutenzione. E' quanto fa sapere Air Campania. La società ha addebitato alla ditta appaltatrice danni pari a 152.000 euro. L’inchiesta, fortemente voluta dalla governance aziendale dopo alcuni episodi di incendi verificatisi a febbraio 2025, è stata. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Pullman in fiamme, Air Campania chiede 152mila euro di danni: chiusa inchiesta

