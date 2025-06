Pc Oltre | Escalation militare da fermare Le vite umane prima di ogni interesse

situazione globale, mettendo a repentaglio la pace e la sicurezza di tutti. È fondamentale che si evitino ulteriori conflitti e si riprenda il dialogo come unica via possibile per preservare vite umane e stabilità internazionale. Piacenza Oltre invita tutte le parti coinvolte a tornare alla diplomazia, perché il rispetto e la solidarietà devono guidare le scelte politiche. Solo così potremo costruire un futuro più sicuro e giusto per tutti.

Piacenza Oltre esprime forte preoccupazione per l’attacco unilaterale condotto dagli Stati Uniti contro l’Iran. «Un’azione che segna una nuova e pericolosa escalation - interviene Samuele Raggi, presidente Piacenza Oltre - in un contesto già instabile e che rischia di aggravare ulteriormente la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Pc Oltre: «Escalation militare da fermare. Le vite umane prima di ogni interesse»

In questa notizia si parla di: oltre - escalation - militare - fermare

Mozione della Sapienza, l’università esprime sdegno e orrore per l’escalation militare a Gaza - L'Università Sapienza di Roma si schiera con forza contro l'escalation militare a Gaza, esprimendo sdegno e orrore attraverso una mozione approvata dal Senato accademico.

Tutto è pronto per ospitare i partecipanti alla Marcia nazionale SAVE GAZA di domenica 15 giugno e per ribadire tutte le ragioni dell’Appello che chiede alle istituzioni italiane ed europee di fermare l’operazione militare e di nuova occupazione della Striscia di Vai su Facebook

Pc Oltre: «Escalation militare da fermare. Le vite umane prima di ogni interesse»; Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Nessuna vittima. Massima allerta in Europa e Golfo Persico - Il Consiglio di Difesa e Sicurezza convocato stasera all'Eliseo ha fissato le priorità di azione tra cui la de-escinsieme ai partner del gruppo E3altion; Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa sui siti nucleari iraniani LIVE BLOG del 22 giugno.

Piacenza Oltre “Fermare l’escalation militare. Le vite umane prima di ogni interesse” - L'associazione Piacenza Oltre esprime "forte preoccupazione per l’attacco unilaterale condotto dagli Stati Uniti contro l’Iran. Lo riporta piacenzasera.it

Medio Oriente: corteo Roma, 'fermare Israele, fermare terza guerra mondiale'. Conte, ‘mozione con Pd e Avs per dire no a genocidio a Gaza’ - Bonelli: Basta a Governo di Israele, che vuole costruire potere permanente uccidendo bambini a Gaza ... Riporta affaritaliani.it