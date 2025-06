Capri-Napoli Open | 41 nuotatori in gara per la terza prova della maratona del golfo

La maratona del golfo di Capri-Napoli si prepara a regalare un emozionante spettacolo, con la terza prova che si prospetta la più numerosa di sempre. Venerdì 27 giugno, 41 nuotatori, tra uomini e donne, affronteranno i 36 km di sfida tra le acque cristalline del Golfo di Napoli, mettendo alla prova resistenza e determinazione. Un evento imperdibile per gli appassionati di sport e avventura, che conclude il nostro viaggio tra sfide epiche e passioni senza confini.

NAPOLI, 24 GIUGNO – Sarà la più affollata delle quattro prove “open” della Capri-Napoli, la storica maratona del golfo giunta quest’anno alla 60esima edizione. Venerdì 27 giugno, infatti, ben 41 atleti si lanceranno da Le Ondine Beach Club di Marina Grande per affrontare i 36 km che li separano dal traguardo posizionato davanti al Circolo Canottieri Napoli. Una sfida che coinvolgerà 34 uomini e 7 donne, suddivisi in varie categorie: otto atleti in modalità Solo, due coppie nella gara a due e il resto impegnato in sei staffette. La manifestazione, organizzata dalla Eventualmente Eventi & Comunicazione di Luciano Cotena, vedrà in acqua atleti provenienti da cinque Paesi e tre continenti: oltre all’Italia, anche Australia, Brasile, Spagna e Turchia. 🔗 Leggi su Primacampania.it