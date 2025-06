Banca del Fucino, a L’Aquila un nuovo modello di housing universitario.

Banca del Fucino lancia un nuovo capitolo nell’abitare universitario con il progetto “Student House Le Cannelle” a L’Aquila. Situato vicino alla storica Fontana delle 99 Cannelle, questo innovativo modello di housing si distingue per sostenibilità e integrazione urbana. Un'iniziativa che non solo risponde alle esigenze degli studenti, ma rafforza l’impegno della banca verso investimenti responsabili e sostenibili. Il futuro dell’abitare studentesco è qui, e promette di rivoluzionare la vita universitaria.

L'AQUILA (ITALPRESS) – Banca del Fucino ha presentato oggi, presso il Comune dell'Aquila, il progetto "Student House Le Cannelle", un'iniziativa di housing universitario innovativa e sostenibile che sorgerà nei pressi della storica Fontana delle 99 Cannelle, simbolo della città. L'intervento si inserisce nell'ambito dell'impegno della Banca nel promuovere investimenti coerenti con i principi ESG, con particolare attenzione, in questo caso, al potenziamento delle infrastrutture sociali. Il progetto si distingue come il più significativo tra le iniziative di studentato universitario seguite finora da Banca del Fucino, attraverso la propria controllata Igea Digital Bank e in particolare la Direzione Green Advisory, nell'ambito del DM MUR n.