Al Social World Film Festival Matt Dillon e Professione Press Agent

Al Social World Film Festival di Vico Equense, si svela un nuovo capitolo nel mondo della comunicazione cinematografica: “Professione Press Agent”, il primo manuale italiano che svela i segreti e le sfide di chi porta il cinema e le star sotto i riflettori. Scritta da Pierluigi Manzo, professionista con oltre vent’anni di esperienza, questa guida è un must per chi sogna di sopravvivere e brillare nel mondo dello spettacolo. Un viaggio tra errori, aneddoti e successi che non puoi perdere!

Roma, 24 giu. (askanews) – Sarà presentato al Social World Film Festival, Mostra Internazionale del Cinema Sociale, di Vico Equense (Na), “Professione Press Agent: manuale di sopravvivenza. Comunicare cinema, fiction e star tra errori, aneddoti e successi”, il primo libro in Italia sulla comunicazione dello spettacolo (edito da Les Flaneurs) di Pierluigi Manzo, ufficio stampa per cinema e tv da oltre vent’anni. Dopo la presentazione, venerdì 27 giugno alle ore 16 al cinema Aequa di Vico Equense, ci sarà un incontro con Matt Dillon. L’attore, candidato all’Oscar per il film “Crash – Contatto fisico”, introdurrà anche la proiezione, alle ore 21, di uno dei suoi successi più amati: “Tutti pazzi per Mary”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: social - world - film - festival

Social World Film Festival da 22 al 29 giugno a Vico Equense: presentata a Cannes la 15a edizione - Presentata a Cannes, la 15ª edizione del Social World Film Festival si svolgerà a Vico Equense dal 22 al 29 giugno.

Saranno Edoardo Leo e Maurizio De Giovanni gli ospiti della seconda giornata della 15esima edizione del Social World Film Festival, diretto dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, che si tiene a Vico Equense fino al 29 giugno. Allo scrittore e sceneggiatore s Vai su Facebook

#Cinema #Copertina #Costieranews Al via il Social World Film Festival, Matt Dillon è la star Vai su X

Al Social World Film Festival Matt Dillon e “Professione Press Agent”; Al via il Social World Film Festival, la star è Matt Dillon; Social World Film Festival: programma e ospiti internazionali.

Social World Film Festival 2025, il programma completo - Padrino Matt Dillon, che riceverà il premio alla carriera insieme a Edoardo Leo, Sergio Rubini e Maurizio De Giovanni, riconoscimento come miglior attore ... Secondo ciakmagazine.it

Al Social World Film Festival Matt Dillon e “Professione Press Agent” - (askanews) – Sarà presentato al Social World Film Festival, Mostra Internazionale del Cinema Sociale, di Vico Equense (Na), “Professione Press Agent: manuale di sopravvivenza. Da askanews.it