Una spuma al caffè da 6,5 milioni di visualizzazioni | la video-ricetta di Andrea Mainardi diventa virale

Una spuma da milioni di visualizzazioni, quella preparata da Andrea Mainardi. Il food blogger bergamasco, che pubblica tante ricette che si diverte a definire "dietetiche", è diventato virale grazie a una spumona al caffè. Dalla sua cucina e col classico grembiule da chef, Mainardi ha dato vita a una ricetta tanto semplice quanto gustosa per combattere il caldo estivo. "Due minuti, quattro ingredienti e tre ore per pulire", così, scherzosamente, apre il suo video che in poco tempo diventa virale, toccando le 6,5 milioni di visualizzazioni su TikTok (mentre la pagina conta poco più di 144 mila followers).