Bambina di dieci anni salva la vita al padre dopo un incidente col kayak | l’incredibile storia

Dieci anni ma già eroina: la storia di una bambina americana è da film. Come raccontato da People, la vicenda risale a martedì 17 giugno. Nello stato della Louisiana, un padre aveva deciso di passare qualche ora con la figlia sulle coste del fiume Bogue Chitto. I due avevano deciso di fare un giro in kayak, la loro grande passione. A causa dell’innalzamento delle acque e dell’aumento delle correnti, la piccola imbarcazione ha iniziato a essere sballottata, senza che l’uomo potesse porvi rimedio. Come se non bastasse, ha anche sbattuto la testa, perdendo diverso sangue e, soprattutto, i sensi. Ecco, allora, che la piccola eroina entra in scena: prima ha la lucidità di lasciare il padre su una banchina di sabbia, poi la risalita in kayak per andare sul ponte a chiamare il 911 e richiedere soccorsi repentini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it