Nato Meloni | Manterremo gli impegni no a un’Italia esposta e debole

Giorgia Meloni ribadisce l'impegno dell’Italia nel rafforzare la propria difesa, dichiarando che il governo continuerà a rispettare gli obiettivi di spesa Nato per non lasciare il Paese vulnerabile e privo di capacità di tutela. In un contesto internazionale complesso, la premier sottolinea che mantenere questi impegni è essenziale per garantire un futuro sicuro e stabile. La strada verso una maggiore sicurezza nazionale è tracciata e senza compromessi.

ROMA – Dal vertice Nato emergerà “l’impegno per tutti i membri ad arrivare al 3,5% in spese di difesa e 1,5% in spese di sicurezza, impegni importanti che l’Italia finché ci sarà questo governo rispetterà perché l’alternativa sarebbe più costosa e decisamente peggiore. Non lasceremo l’Italia esposta, debole, incapace di difendersi e di tutelare i suoi interessi”. E’ quanto ha detto la premier Giorgia Meloni durante le comunicazioni alla Camera dei Deputati in vista del prossimo consiglio europeo. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Nato, Meloni: “Manterremo gli impegni, no a un’Italia esposta e debole”

Domani a L'Aja al vertice #Nato, Meloni conferma: Italia raggiungerà il 3,5% del Pil per la Difesa e l'1,5% per la Sicurezza, con impegni chiari e sostenibili. Difesa = sicurezza, sicurezza = libertà.

Fa discutere l'accordo raggiunto domenica 23 giugno sui nuovi impegni di spesa per la difesa militare dei Paesi membri: Mark Rutte, segretario generale Nato, ha detto che il 5% del Pil da investire nella Difesa è "un salto quantico ambizioso, storico e fondam

