Temptation Island riparte dal ‘capanno’

Temptation Island torna a sorprendere: quest’anno si sposta al "Capanno" in Calabria, portando con sé novità emozionanti e scenari mozzafiato. La tredicesima edizione, in onda da giovedì 3 luglio 2025 su Canale 5, vede le coppie affrontare nuove sfide e ambienti rinnovati, tra piscine scintillanti e spazi rivisitati. Prepariamoci a vivere momenti intensi e sorprendenti, perché questa stagione promette di essere più avvincente che mai!

Il trasferimento in Calabria non è l’unica novità della tredicesima edizione di Temptation Island, in onda su Canale 5, in prima serata, da giovedì 3 luglio 2025. Le sette coppie protagoniste del reality dovranno infatti familiarizzare con alcuni cambiamenti resi indispensabili dall’inedita location, a partire dal tradizionale pinnettu, che cambierà nome. Per quanto riguarda i ragazzi è tutto identico, ma si sono aggiunte delle piscine bellissime da cui si vede il mare. I due villaggi sono molto più distanti l’uno dall’altro spiega Filippo Bisciglia a Sorrisi, prima di svelare il cambio del nome della ‘casupola’ all’interno dei villaggi dove vengono convocati i fidanzati e le fidanzate per visionare dei video urgenti: Per fare in modo che ricordasse la vecchia location, sono stati ricostruiti alcuni ambienti come il pinnettu. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it