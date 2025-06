Vendevano in rete i codici delle spycam domestiche | immagini di vita privata pagate in criptovalute dai guardoni digitali

Nel cuore di Milano, un oscuro mercato digitale ha rivelato come le vite private vengano spiattellate e vendute con facilità, sfruttando codici di accesso alle spycam domestiche. Un fenomeno inquietante che mette in discussione la privacy di tutti noi, alimentato da criptovalute e anonimato online. Una realtà sconvolgente che ci invita a riflettere sull’importanza di proteggere i nostri spazi più intimi e sui rischi del mondo connesso.

Milano, 24 giugno 2025 - Ore e ore di registrazioni di vita privata altrui in vendita sul web: un vero e proprio spiare dal buco delle serratura in totale anonimato e senza che le vittime potessero accorgersene. Il tutto attraverso le telecamere di sicurezza installate in abitazioni o in esercizi commerciali. Bastava acquistare i codici d’accesso, in vendita e pubblicizzati sul web, e il guardonaggiospionaggio elettronico era servito. Il processo. Cinque esperti informatici di grandi aziende (in alcuni casi installatori di telecamere di domotica) sono stati condannati dal giudice di Milano Cristian Mariani a pene dai 3 anni e mezzo ai 2 anni e mezzo in rito abbreviato, dunque già ridotte di un terzo per la scelta di farsi giudicare allo stato degli atti istruiti dal pm Giovanni Tarzia per i reati di " associazione per delinquere " e " detenzionediffusione abusiva di codici atti all'accesso a sistemi informatici ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it