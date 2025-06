Vallecorsa Transiti Letterari Sigfrido Ranucci chiude la terza edizione

Con il suo stile incisivo e la passione per il giornalismo d'inchiesta, Ranucci sarà il protagonista di una serata imperdibile che consacra ancora una volta Vallecorsa come cuore pulsante della cultura italiana. L’evento si prepara a chiudere in grande questa terza edizione, lasciando un segno indelebile nel panorama letterario e civile. Non perdere l’occasione di vivere un momento unico di confronto e riflessione.

Il successo di pubblico ha accompagnato la terza edizione di "Transiti Letterari - Tributo ad Alberto Moravia", che si chiuderà sabato prossimo, 28 Giugno, a Vallecorsa con un ospite d'eccezione: il giornalista Sigfrido Ranucci, autore televisivo e conduttore di Report, tra le trasmissioni di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Vallecorsa, Transiti Letterari, Sigfrido Ranucci chiude la terza edizione

In questa notizia si parla di: vallecorsa - transiti - letterari - sigfrido

"La scelta": a Marineo la presentazione del libro di Sigfrido Ranucci - Il 13 maggio, alle ore 17, il castello Beccadelli Bologna di Marineo ospiterà la presentazione del libro "La scelta" di Sigfrido Ranucci, noto giornalista d'inchiesta e conduttore di Report.

Vallecorsa, Transiti Letterari, Sigfrido Ranucci chiude la terza edizione; Sigfrido Ranucci chiude la terza edizione di Transiti Letterari a Vallecorsa: appuntamento da non perdere.