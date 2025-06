Rapporto Strategico 2025 Italgrob e AFDB | Filiera HoReCa con oltre 107 mld di fatturato e 1,5 mln di addetti

Nel cuore di Roma, il Rapporto Strategico 2025 di Italgrob e AFDB illumina il vibrante mondo dell'Horeca, una filiera da oltre 107 miliardi di fatturato e 15 milioni di addetti. Una crescita significativa che evidenzia l'importanza strategica di questo ecosistema nel panorama economico italiano. Con investimenti record e dinamiche in continua evoluzione, il settore si conferma pilastro fondamentale per il Paese, pronto a scrivere nuovi capitoli di sviluppo e innovazione.

Roma, 24 giugno 2025 ‚Äď Nel 2024, la filiera Ho.Re.Ca. ha registrato 107,1 miliardi di fatturato (+23% rispetto al 2019) e 53,8 miliardi di Valore Aggiunto, occupando 1,5 milioni di addetti in 382mila imprese e svolgendo al contempo investimenti per 2,7 miliardi di euro. √ą quanto emerge dal Rapporto strategico 2025 ‚ÄúNutrire il Paese, connettere le persone. L'Horeca come ecosistema‚ÄĚ, presentato alla Camera dei Deputati da Italgrob (Federazione Italiana Distributori Horeca) e AFDB (Associazione per la formazione e lo sviluppo della Distribuzione Horeca) e curato da The European House - Ambrosetti (TEHA Group). 🔗 Leggi su Iltempo.it