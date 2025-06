In Gran Bretagna il primo eco-villaggio per anziani in Europa | come vivere la terza età in simbiosi con la natura

In Gran Bretagna nasce il primo eco villaggio per anziani d’Europa, un luogo dove vivere la terza età in perfetta sintonia con la natura. Un’esperienza pionieristica, nata dall’audacia e dalla determinazione di uomini e donne che, a 80 e più anni, hanno deciso di saltare nel vuoto con fiducia e speranza. Un esempio di come l’età possa diventare un’opportunità di rinascita e avventura, dimostrando che non è mai troppo tardi per reinventarsi.

Con una vita già lunga alle spalle, in quell’aprile del 2018, capiscono che non hanno più nemmeno un secondo da perdere. Tutti insieme, e tutti anziani, sono uniti da una consapevolezza: quell’avventura non aveva precedenti, nessuno l’aveva tentata prima. Però, si sono letteralmente detti: “Dobbiamo solo tenerci per mano e saltare”. Come se si trovassero su un altissimo scoglio, di quelli da cui ci si tuffa nel vuoto per cadere nelle onde blu. Invece del mare, li avrebbe accolti un oceano verde, distese collettive di orti e alberi. Così, hanno saltato. Ed è più o meno così che è nato in Gran Bretagna, a Cannock Mill, Colchester, Essex, il primo eco-villaggio per anziani della storia in Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Gran Bretagna il primo eco-villaggio per anziani in Europa: come vivere la terza età in simbiosi con la natura

