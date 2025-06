Il Consorzio Musp compie vent’anni ed è lanciato verso nuove sfide

Il Consorzio Musp festeggia 20 anni di innovazione e crescita, ma la vera celebrazione è rivolta al futuro. Giovedì 19 giugno, presso il Tecnopolo Piacenza, si è svolto un evento che non si limitava a ricordare il passato, bensì a svelare le sfide da affrontare nei prossimi anni, confermando il suo ruolo di motore di innovazione e sviluppo. Alla domanda su quali risultati abbia raggiunto...

Si è tenuto giovedì 19 giugno l'evento per i 20 anni di attività del Consorzio Musp, laboratorio del Tecnopolo Piacenza: l'evento non è stata la celebrazione di quanto raggiunto, ma piuttosto l'occasione in cui svelare le sfide degli anni a venire. Alla domanda su quali risultati avesse raggiunto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Il Consorzio Musp compie vent’anni ed è lanciato verso nuove sfide

