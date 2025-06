Happy Days Henry Winkler | Con quella moto ho rischiato di far fuori chiunque

Ironia della sorte, nonostante il suo personaggio di Happy Days fosse un vero esperto di moto, Henry Winkler ha ammesso di aver rischiato di investire chiunque con la sua inesperienza. La star degli anni '70 ha condiviso con sinceritĂ i momenti di paura e adrenalina vissuti sul set, dimostrando che anche le icone possono essere umane e fragili di fronte alle sfide. La sua storia ci ricorda che il coraggio si misura anche nelle situazioni piĂą imprevedibili.

La star della serie tv anni '70 ha ricordato la sua poca dimestichezza con la due ruote nonostante le caratteristiche del suo personaggio. Henry Winkler è stato intervistato da People sul suo nuovo progetto con History Channel e ha raccontato alcuni momenti in cui si è sentito in pericolo durante le riprese di uno show. Winkler ha confessato che la cosa piĂą pericolosa che ha dovuto fare è stata guidare una motocicletta. Ironia della sorte, proprio per il ruolo in cui è conosciuto in tutto il mondo, quello di Arthur Fonzarelli in Happy Days. Henry Winkler si è sentito in pericolo in sella alla moto in Happy Days "Sono così dislessico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Happy Days, Henry Winkler: "Con quella moto ho rischiato di far fuori chiunque"

In questa notizia si parla di: winkler - henry - happy - days

Ron Howard: "Henry Winkler mi ha aiutato a far decollare la carriera da regista" - Ron Howard ha riconosciuto pubblicamente l’importante ruolo di Henry Winkler nel suo percorso di regista.

Sylvester Stallone e Henry Winkler sul set di "Happy Days - La banda dei fiori di pesco (The Lords of Flatbush)" (1974) #ilcinegico Vai su Facebook

Happy Days, Henry Winkler: Con quella moto ho rischiato di far fuori chiunque; Happy Days: Ron Howard era ferito dalla popolarità di Fonzie; Happy Days, Ron Howard spiega perché non vedremo mai un reboot.

Happy Days, Henry Winkler: "Con quella moto ho rischiato di far fuori chiunque" - Henry Winkler è stato intervistato da People sul suo nuovo progetto con History Channel e ha raccontato alcuni momenti in cui si è sentito in pericolo durante le riprese di uno show. msn.com scrive

Henry Winkler Jokes He 'Nearly Killed' Someone Riding a Motorcycle on the Set of “Happy Days” (Exclusive) - Speaking with PEOPLE about his new History Channel series, Hazardous History with Henry Winkler, the actor opens up about times he's encountered dangerous situations in the name of acting. Secondo msn.com