Benevento visite cardiologiche gratuite con il prof Capece grazie ad AsDIM

Benevento si anima con un'iniziativa dedicata alla salute: sabato 28 giugno, presso la sede dell’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM) in contrada San Chirico, si svolgeranno visite cardiologiche gratuite condotte dal prof. Capece. Un'occasione imperdibile per prendersi cura del proprio cuore e sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione. Non mancate a questo importante appuntamento, perché la salute è il dono più prezioso che abbiamo.

Comunicato Stampa Sabato 28 giugno screening gratuiti nella sede dell’associazione alla contrada San Chirico La campagna di screening gratuiti dell’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM) “Al di quà del Faro” di Benevento, presieduta da Annio Rossi, non si ferma. Sabato prossimo, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Benevento, visite cardiologiche gratuite con il prof. Capece grazie ad AsDIM

In questa notizia si parla di: benevento - visite - cardiologiche - gratuite

La “Nuit Européenne des Musées”, visite gratuite e proiezioni al museo universitario - Sabato 17 maggio, dalle ore 19:30, il Museo Universitario "Gabriele d’Annunzio" di Chieti apre le sue porte per la "Nuit Européenne des Musées".

AsDIM: a Benevento Maurizio Capece della Università di Bristol; Malattie cardiovascolari. All'ospedale San Pio di Benevento visite gratuite; Salute al femminile: al via la settimana di visite gratuite al Fatebenefratelli.

AsDIM: a Benevento Maurizio Capece della Università di Bristol - La campagna di screening gratuiti dell’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM) “Al di quà ... Lo riporta msn.com

Open week salute donna: visite gratuite al Fatebenefratelli - giovedì 24 aprile 2025 sono previste (gratuitamente) le visite cardiologiche con elettrocardiogramma ... Riporta msn.com