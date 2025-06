Borussia Dortmund v Ulsan | formazione statistiche e anteprima

Giorni caldissimi in redazione! L’attesa per Borussia Dortmund vs Ulsan si fa palpabile: due formazioni pronte a darsi battaglia per conquistare un posto negli ultimi 16 della Coppa del Mondo del Club. Tra statistiche, formazioni e anteprime, analizzamo ogni dettaglio di questa sfida cruciale, dove il prestigio e la passione si scontrano sul campo. Scopriamo come si preparano le due squadre a scrivere un nuovo capitolo di questa avventura internazionale.

Il Borussia Dortmund ha la possibilità di costruire la vittoria del fine settimana sui tramonti di Mamelodi quando affrontano Ulsan con un posto negli ultimi 16 della Coppa del Mondo del Club in gioco. La squadra della Bundesliga ha eliminato i tramonti 4-3 a Cincinnati dopo un incontro selvaggio che li ha visti cadere all'inizio, salire in vantaggio per 3-1 e poi aggrapparsi per gli ultimi minuti. Il risultato ha lasciato gli uomini di Niko Kovac al secondo posto nel gruppo F su quattro punti, trascinando i leader Fluminense sulla differenza di porta.

Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai: le probabili formazioni - Il duello tra Borussia Dortmund e Ulsan Hyundai, in programma mercoledì 25 giugno 2025 alle ore 21 al Tql Stadium di Cincinnati, si preannuncia come uno degli scontri più caldi della terza giornata del Gruppo F del Mondiale per Club.

Giants scramble for section supremacy in Groups E and F - Fluminense, Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns, River Plate, Inter e Monterrey sono tutte alla ricerca del pass per la fase a eliminazione diretta. Si legge su fifa.com