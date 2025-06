Inzaghi non dimentica l’Inter | Non ho visto le loro partite ma i miei sentimenti per il club penso siano chiari a tutti L’Al Hilal mi ha voluto a tutti i costi e…

Simone Inzaghi, tornato a parlare del suo passato all’Inter, rivela che i sentimenti verso il club rimangono vivi e intensi. Nonostante l’assenza di partite viste di recente, la sua riconoscenza e affetto sono chiari come sempre. Con il cuore ancora legato ai nerazzurri, Inzaghi prepara la sua ultima sfida al Mondiale per Club con l’Al Hilal, ma il suo pensiero resta rivolto ai colori dell’Inter. La passione non si spegne mai.

Inzaghi non dimentica l’Inter: «Non ho visto le loro partite ma i miei sentimenti per il club penso siano chiari a tutti». Le parole del tecnico dell’Al Hilal. Dopo il pareggio del suo Al Hilal con il Salisburgo e a poche giorni dalla sfida con il Pachuca, l’ultima al Mondiale per Club, il tecnico Simone Inzaghi torna a parlare del suo addio all’ Inter. Queste le sue dichiarazioni riportate da La Stampa. SULL’INTER – « Non ho visto le partite dell’Inter, ma i miei sentimenti per il club nerazzurro penso che siano chiari a tutti. Ho fatto quattro anni meravigliosi e ho solo bei ricordi di Milano, dell’Inter, dei suoi tifosi e della società ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi non dimentica l’Inter: «Non ho visto le loro partite ma i miei sentimenti per il club penso siano chiari a tutti. L’Al Hilal mi ha voluto a tutti i costi e…»

In questa notizia si parla di: club - dimentica - inter - visto

Thuram Inter, la clausola da 85 milioni non preoccupa: «Il club dovrebbe scongiurare questo rischio visto che…» - Il futuro di Marcus Thuram all’Inter sembra meno preoccupante di quanto si possa pensare, nonostante la clausola da 85 milioni.

Il "dilemma giovani" all'Inter, il Mondiale per Club, il calciomercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una community... Vai su Facebook

La nuova Inter di Chivu è ancora la vecchia di Inzaghi: per cambiarla serve il mercato; Marotta, veramente ci sarebbe la Juventus…”Inter, due finali in tre anni come nessuno in Italia”; Mondiale per Club, il Bayern ne fa 10 ai neozelandesi, il PSG 4 all’Atletico. Conto alla rovescia Int....

Ordine: “Per l’Inter uscire dal Mondiale per Club sarebbe un colpo, ma potrebbe anche…” - Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Franco Ordine ha parlato del momento dell'Inter impegnata al Mondiale per Club ... Da fcinter1908.it

Il Mondiale per Club dà il benvenuto all'Inter: "Ci vediamo a giugno" - social alla formazione di Simone Inzaghi: "Rappresentando Milano, ci vediamo al Mondiale per Club, Inter! Scrive msn.com