Spiato col Gps in auto e licenziato dalla Coop il caso del dipendente con la 104 | Non andava dalla madre malata Ma un giudice gli dà ragione

da quando aveva diritto a usufruire dei permessi per assistere la madre malata. Un caso emblematico che solleva importanti questioni sulla privacy e i limiti del controllo aziendale, dimostrando come il rispetto delle norme sia fondamentale anche nel mondo del lavoro. La sentenza del Tribunale di Venezia apre una strada verso una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori contro pratiche ingiuste e illegittime.

Un licenziamento «ingiustificato» e un controllo «illegittimo»: così il Tribunale del lavoro di Venezia ha ribaltato la decisione della Coop Alleanza 3.0 che, nel luglio 2024, aveva licenziato un proprio dipendente accusandolo di abuso dei permessi concessi dalla legge 104. Una decisione presa anche grazie a un dispositivo Gps installato sull’auto del dipendente a sua insaputa. Con quello strumento, l’azienda lo avrebbe tenuto sotto controllo, verificando come utilizzasse il tempo in cui era esentato dal lavoro,m perché avrebbe dovuto dedicarsi alla madre malata. Una mossa che, secondo la giudice Margherita Bortolaso, ha violato il diritto alla riservatezza e si è rivelata giuridicamente inutilizzabile. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: auto - licenziato - coop - dipendente

Gps sull'auto per spiare il dipendente con la 104: "Non andava dalla madre malata". Licenziato, ma il giudice ribalta tutto - Un caso che ha fatto scalpore: un GPS installato sull'auto aziendale per verificare l'uso dei permessi 104, ma il giudice ha ribaltato la situazione.

Gps sull'auto e poi lettera di licenziamento, la Coop caccia il dipendente con la 104 Vai su Facebook

Gps sull'auto e poi lettera di licenziamento, la Coop caccia il dipendente con la 104: «Non andava dalla mamma malata». Ma il giudice ribalta la decisione: «Va reintegrato e risarcito»; Dipendente con la 104 spiato dall'azienda con il Gps e licenziato: «Non andava dalla mamma malata». Il giudice; Gps sull'auto per spiare il dipendente con la 104: Non andava dalla madre malata. Licenziato, ma il giudice ribalta tutto.

Dipendente con la 104 spiato dall'azienda con il Gps e licenziato: «Non andava dalla mamma malata». Il giudice lo reintegra a lavoro - Era stato licenziato per presunto abuso dei permessi della Legge 104/1992, controllato con un Gps piazzato sull’auto aziendale. Segnala msn.com

Gps sull'auto per spiare il dipendente con la 104: "Non andava dalla madre malata". Licenziato, ma il giudice ribalta tutto - La giudice ha stabilito che si tratta di controlli illegittimi, lesivi della privacy e senza un fondato sospetto di abuso. Si legge su today.it