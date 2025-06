Mamma e bimbo di 18 mesi bloccati in Iran papà Salvatore | Tutti i contatti interrotti fuga disperata

Un dramma che scuote le coscienze: una madre italiana, Fatemeh Sakhtemani, si trova intrappolata in Iran con il suo piccolo di 18 mesi, mentre la guerra infuria intorno a loro. La sua testimonianza rivela l’orrore di un’esistenza sospesa tra paura e speranza, con tutti i contatti interrotti e una fuga disperata all’orizzonte. Un racconto toccante di resilienza e crisi umanitaria che merita attenzione e azione immediata.

“Sono arrivata a Teheran  il 5 giugno ed era tutto tranquillo, poi nella notte tra il giovedì e il venerdì successivi sono iniziati i bombardamenti. Ci siamo svegliati e per 24 ore non siamo piĂą andati a letto”. Con queste parole, Fatemeh Sakhtemani, architetta iraniana residente in Italia, racconta a Fanpage.it il suo incubo vissuto insieme al figlio di 18 mesi  durante l’ attacco israeliano  all’Iran. Fatemeh si trovava nel suo Paese d’origine per far conoscere il bambino ai nonni quando è stata intrappolata dalla guerra in corso. La Fuga e le DifficoltĂ Iniziali. Il compagno di Fatemeh, Salvatore Politi, ginecologo a Parma, aveva lanciato l’allarme per la situazione di pericolo che la donna e il bambino stavano affrontando. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mamma e bimbo di 18 mesi bloccati in Iran, papĂ Salvatore: “Tutti i contatti interrotti”, fuga disperata

