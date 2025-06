Iran Meloni Scenario continua a cambiare ma fiduciosi su tregua

La situazione tra Iran e Israele rimane in costante evoluzione, alimentando speranze di una possibile tregua. Nonostante le recenti complicazioni e la violazione dell’accordo da parte iraniana, la fiducia in una risoluzione pacifica persiste. La diplomazia internazionale continua a vigilare, sperando che ogni azione futura possa contribuire a stabilizzare la regione. In un contesto così volatile, la speranza di un dialogo costruttivo resta il nostro faro guida.

ROMA (ITALPRESS) – “Lo scenario continua a cambiare, il presidente Trump aveva annunciato una tregua bilaterale tra Israele e Iran che tutti abbiamo colto con favore e ottimismo. Lo scenario andava nella direzione che auspicavamo, ora la situazione si è nuovamente complicata, da parte iraniana è stata violata la tregua e Israele potrebbe rispondere con un’azione che si spera sia commisurata e simmetrica. Ma l’Iran dopo la violazione ha confermato la volontĂ di mantenere la tregua”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle repliche in Senato a seguito delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: iran - scenario - tregua - continua

Guerra in Ucraina, riunione ministeriale del gruppo Weimar+ a Londra. Niente tregua in attesa delle trattative. Mosca continua a martellare cittĂ e infrastrutture - Roma, 12 maggio 2025 - L'Ucraina si trova nuovamente sotto attacco, nonostante un recente invito di Vladimir Putin a Volodymyr Zelensky per riprendere i negoziati a Istanbul.

Il conflitto tra Israele e Iran è in continua escalation dopo l’attacco di Tel Aviv di venerdì scorso alle infrastrutture nucleari e militari iraniane. La comunità internazionale chiede a tutti di fermarsi, ma dice anche di essere pronta a difendere Israele se la guerra do Vai su Facebook

Iran, Meloni “Scenario continua a cambiare, ma fiduciosi su tregua”; Meloni “In Iran lo scenario continua a cambiare, ma restiamo fiduciosi sulla tregua”; Meloni: In Iran lo scenario continua a cambiare, ma restiamo fiduciosi sulla tregua.

Iran, Meloni “Scenario continua a cambiare, ma fiduciosi su tregua” - ROMA (ITALPRESS) – “Lo scenario continua a cambiare, il presidente Trump aveva annunciato una tregua bilaterale tra Israele e Iran che ... Da iltempo.it

Meloni: In Iran lo scenario continua a cambiare, ma restiamo fiduciosi sulla tregua - “Lo scenario continua a cambiare, il presidente Trump aveva annunciato una tregua bilaterale tra Israele e Iran che tutti abbiamo colto con favore e ottimismo. Si legge su ilgiornale.it