Angela Bella fisica il flop di ascolti del suo programma è la dimostrazione che non tutti i creator sono pronti per la tv

Il debutto di Angela Bella su Real Time con "Angela Megastar" si è rivelato un vero e proprio flop, con uno share sotto l’1%. Un segnale chiaro: non tutti i creator sono pronti a conquistare la TV. La sfida tra successo digitale e pubblico televisivo rimane difficile da vincere, dimostrando che il talento online non sempre si traduce in popolarità anche nel mondo dello spettacolo tradizionale.

La TikToker ha debuttato su Real Time con Angela Megastar, ma non ha superato l'1% di share: sono pochissimi i volti di Internet che riescono a trasferire sul piccolo schermo quello che fanno online. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Angela “Bella fisica”, il flop di ascolti del suo programma è la dimostrazione che (non) tutti i creator sono pronti per la tv

