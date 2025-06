Cartellone estivo Vinaccia | Scelgo il talento non l’ideologia

Nel cuore di Santa Marinella, il cartellone estivo si distingue per una scelta coraggiosa: mettere al primo posto il talento, non le ideologie. L’assessore alla Cultura Umberto Vinaccia chiarisce che non ci sarà alcuna "schedatura preventiva" né selezioni basate su affiliazioni politiche. È un invito a concentrarsi sulla qualità e sulla libertà artistica, dimostrando che l’arte può unire oltre le divisioni. Un esempio di come la cultura possa essere un ponte, non una barriera.

Santa Marinella – Nessuna “schedatura preventiva”, nessuna selezione basata sull’orientamento politico. L’assessore alla Cultura Umberto Vinaccia risponde alle critiche mosse da Stefano Marino, esponente della lista civica Lo Amo Santa Marinella, in merito alla presenza nel cartellone estivo di un’artista notoriamente avversa, in passato, al centrodestra. Il comunicato di Marino, che punta il dito contro l’inserimento della comica Sabina Guzzanti, ha innescato una polemica dal sapore politico più che culturale. Ma Vinaccia non ci sta a far passare le sue scelte come ingenue o incoerenti: “Chi mi conosce sa perfettamente che non amo la polemica fine a se stessa, né i botta e risposta che danno visibilità a chi rilancia frasi scritte da altri”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

