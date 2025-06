Mamma sul treno con due biglietti e la figlia in braccio Il controllore | Lo zaino non può occupare il posto

In un viaggio tra Torino e Finale Ligure, Claudia, madre attenta e premurosa, ha scelto di acquistare due biglietti per garantire comfort alla sua bambina di tre anni. Tuttavia, l’episodio con il controllore, che le ha negato l’uso del secondo posto per lo zaino, ha sollevato una questione importante: quanto sia giusto penalizzare i genitori che cercano di offrire il massimo supporto alle proprie figlie? La vicenda mette in discussione le regole e il loro rispetto alle esigenze reali delle famiglie.

Viaggiava su un regionale da Torino a Finale Ligure con la figlia di tre anni, regolarmente munita di biglietto, ma si è sentita dire che non poteva utilizzare il secondo posto per appoggiare lo zaino. È quanto accaduto a Claudia, madre che aveva deciso di acquistare due titoli di viaggio, pur potendo far viaggiare gratuitamente la bambina tenendola in braccio. Una scelta dettata dalla volontà di garantire alla figlia maggiore comodità e autonomia, ma che si è scontrata con una rigida interpretazione del regolamento ferroviario da parte del controllore di Trenitalia. Il controllo e l'obbligo di liberare il sedile.

